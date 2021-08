Biden saúda aprovação do seu plano de investimentos na Câmara dos Representantes

Ao conseguirem, na terça-feira, um acordo com os congressistas da designada ala moderada do seu partido, os líderes democratas acabaram com um impasse que poderia comprometer a agenda de Biden.



Concretamente, a câmara baixa do Congresso aprovou uma resolução que vai permitir contornar um eventual bloqueio dos republicanos no Senado, a fim de poder aprovar no outono, com os únicos votos democratas, se for necessário, o plano das reformas sociais "mais consequente" nos EUA, desde os anos 1930.



O presidente norte-americano já aplaudiu o avanço no Congresso dos seus dois volumosos planos de investimento, em infraestruturas e despesas sociais, que totalizam quase cinco biliões de dólares.



A votação para a sua aprovação definitiva não deve ocorrer antes do outono.



Até lá, as negociações entre democratas anunciam-se tensas para reconciliar a ala esquerda e a centrista.



Os democratas dispõem de uma maioria estreita no Congresso e precisam da maior quantidade de votos possível se quiserem fazer aprovar os dois planos, que vão marcar profundamente o mandato de Joe Biden.



"Hoje (terça-feira), a Câmara dos Representantes superou uma grande etapa para investimentos históricos, que vão transformar os EUA", declarou Biden, durante um discurso televisivo.



"Estes investimentos vão diminuir as despesas das famílias, e não apenas aliviá-las um pouco. Por outro lado, vamos fazer os investimentos indispensáveis, esperados desde há muito, nas infraestruturas", acrescentou no discurso sobre a saída militar do Afeganistão.



Focada na educação, saúde, mercado de trabalho ou ainda a luta contra as alterações climáticas, a resolução prevê um investimento de 3,5 biliões de dólares em 10 anos, um montante equivalente ao produto interno bruto (PIB) da Alemanha em 2020.



Este plano prevê 500 mil milhões de dólares em estradas, pontes e transportes, mas também em internet de banda larga e no ambiente. Com a reorientação de outros financiamentos públicos, atinge 1,2 biliões de dólares.