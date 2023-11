Biden saúda libertação de reféns e espera que prossiga nos próximos dias

"Nos próximos dias esperamos que mais reféns sejam recuperados pelas suas famílias", acrescentou. "e sabermos onde estão".Foram libertados 13 israelitas, 10 tailandeses e um filipino, enquanto Israel libertou 39 palestinianos, sobretudo mulheres e adolescentes. Nos próximos três dias está prevista a libertação de novos grupos."Hoje, sejamos gratos por todas as famílias que estão reunidas e por aquelas que o estarão em breve", disse o chefe de Estado, um dia após o feriado norte-americano do Dia de Ação de Graças.O Presidente dos Estados Unidos declarou ainda que "encorajou o primeiro-ministro (israelita, Benjamin Netanyahu) a concentrar-se na redução das vítimas civis enquanto tenta eliminar o Hamas", considerando ser "um objetivo legítimo".O líder norte-americano disse não saber "quando" ocorrerá a libertação dos norte-americanos feitos reféns, cujo estado de saúde desconhece, e que também não sabe "a lista de todos os reféns e quando serão libertados"."A minha esperança e expectativa é que aconteça em breve", afirmou, recordando "as duas mulheres americanas" e uma menina de quatro anos com dupla nacionalidade -- israelita e norte-americana - que "continuam entre os desaparecidos"."Não sei quanto tempo vai demorar.", afirmou.Biden considerou que esta pausa no conflito, decretada para o resgate de reféns por troca de prisioneiros palestinianos detidos em prisões israelitas, permitiu um alívio humanitário importante, prometendo continuar a fazer tudo para que o Hamas não desvie o auxílio.Agradecendo a intervenção de diversos líderes internacionais, incluindo da região, para ser conseguido o acordo entre Israel e o Hamas,", defendeu ainda, voltando a apelar à solução de dois Estados. "Não podemos dar ao Hamas o que eles querem", afirmou o presidente dos EUA, depois de lembrar que o grupo palestiniano pretende impedir a existência de Israel., com igual medida de liberdade e igualdade", defendeu o chefe de Estado em declarações à imprensa.Joe Biden sublinhou ainda a importância de também os países árabes se esforçarem diplomaticamente em resolver o problema israelo-palestiniano e serem parte da solução.Os Estados Unidos desempenharam um papel importante nas negociações que conduziram às primeiras libertações de reféns, num acordo que foi alcançado graças à mediação do Qatar e com o apoio do Egito.com Lusa