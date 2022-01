Biden teme que tensão entre Rússia e Ucrânia termine em guerra

As declarações de Joe Biden foram feitas numa altura em que os secretário de estado norte-americano já se encontra em Berlim, para se reunir com representantes da Alemanha, França e Reino unido sobre este tema.



Joe Biden não excluiu a realização de uma terceira cimeira com Vladimir Putin para tentar resolver a crise em curso, mas avisa Moscovo que o preço a pagar por uma invasão será muito alto.