Biden viaja de Israel para a Arábia Saudita

Antes, o chefe de Estado norte-americano irá reunir-se com o líder da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, em Belém, na Cisjordânia ocupada, prevendo-se o anúncio de uma ajuda "significativa" para os hospitais em Jerusalém Oriental e de um projeto para desenvolver as redes de comunicações na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, segundo avançou um alto funcionário da administração Biden, citado pelas agências internacionais.Já na Arábia Saudita, o rival regional do Irão, é expectável que Joe Biden anuncie medidas a favor de uma eventual normalização das relações entre o reino saudita e Israel e tente convencer a potência petrolífera a aumentar a produção para tentar atenuar a subida de preços.Outro foco de interesse nesta viagem está relacionado com a área dos direitos humanos.Biden, que tinha denunciado o príncipe da coroa saudita Mohammed bin Salman pelo assassinato do jornalista saudita Kamal Khashoggi em 2018 na Turquia, vai agora encontrar-se com o rei Salman bin Abdulaziz e a sua cúpula, que inclui o príncipe.