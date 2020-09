Bielorrúsia. Koleskova era das últimas dirigentes oposicionistas em liberdade

Com este desenlace, dos sete membros do Conselho de Coordenação para a transferência pacífica do poder na Bielorrússia, apenas dois estão no país em liberdade.



Os restantes estão presos ou exilaram-se no estrangeiro, como a antiga candidata presidencial que fez um apelo à comunidade internacional via Conselho da Europa.