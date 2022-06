Bielorrússia cada vez mais envolvida na guerra

No terreno, a Rússia registou ganhos a leste com a conquista de Severedonetsk, apesar da cidade estar praticamente em ruínas.



Os combates dos próximos dias irão dar-se na vizinha Lyssychanks, com a Rússia a intensificar os bombardeamentos de outras zonas da Ucrânia.



A análise do enviado especial da RTP a Kiev, Paulo Jerónimo, com Marques de Almeida.