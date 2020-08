Bielorrússia. Líder da oposição promete protestar "até ao fim"

Em entrevista à BBC , a opositora bielorrussa Tikhanovskaia não mostrou intenções de recuar perante aquilo que denuncia como fraude eleitoral e prometeu lutar “até ao fim” pela justiça na Bielorrússia.

Tikhanovskaia – que conseguiu atrair multidões e ganhou até o apoio de outros oponentes nas eleições presidenciais – afirma que o povo bielorrusso confiou-lhe o voto a 9 de agosto não enquanto futura presidente, mas como um “símbolo de mudança”.





, disse a líder da oposição, defendendo que os protestos têm de continuar.disse Tikhanovskaia, que viajou para a Lituânia um dia após as eleições por temer pela segurança da família.

Milhares de bielorrussos saíram às ruas por todo o país em exigência do afastamento do presidente Lukashenko, no cargo há 26 anos, depois de ter sido anunciado o resultado das presidenciais que lhe atribuiu a vitória com 80 por cento dos votos.

Durante aquelas que foram as eleições mais competitivas na Bielorrússia em décadas, Tikhanovskaia, uma professora de 37 anos que assumiu a candidatura do marido quando este foi detido no final de maio, era vista como a única esperança de mudar o rumo político do país e de substituir Lukashenko, conhecido como “o último ditador da Europa”. No entanto,A opositora bielorrussa encoraja agora os manifestantes a denunciar aquilo que considera resultados fraudulentos e disse mesmo que"O Presidente já deve saber que precisamos de uma mudança", declarou Tikhanovskaia na sexta-feira. "Espero que o bom senso prevaleça, que as pessoas sejam ouvidas e que haja novas eleições", acrescentou a líder da oposição.

Lukashenko ordena ao Exército para que defenda a integridade territorial

Os apelos de Tikhanovskaia surgem numa altura em que Lukashenko está a tentar sufocar os protestos enquanto tenta reassumir o controlo do país."Ordeno ao Ministro da Defesa para que defenda a ‘joia' ocidental da Bielorrúsia, cujo centro se encontra em Grodno e que tome as medidas mais rígidas para defender a integridade territorial do nosso país", disse o presidente bielorrusso, citado pela agência estatal Belta.Durante uma visita às unidades militares destacadas em Grodno, na zona ocidental da Bielorrússia, próxima da fronteira com a Polónia, e local de vários protestos da oposição nas últimas semanas,“O apoio militar é evidente. Eles estão a deslocar tropas da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] até às nossas fronteiras", disse.Na quinta-feira, o presidente bielorrusso já tinha dado ordens ao executivo e às forças militares para que fossem impedidas novas manifestações.(...) A esmagadora maioria está habituada a viver num país calmo e devemos fazer dele novamente um país calmo", disse Lukashenko em declarações à agência noticiosa bielorrussa Belta.“Este é um problema meu, que eu devo resolver, e estamos a resolvê-lo”, acrescentou o presidente. “Acredite, nos próximos dias estará resolvido”, assegurou.

Os protestos têm sido duramente reprimidos pelas forças de segurança, com quase sete mil pessoas detidas, dezenas de feridos e pelo menos três mortos.

Entretanto, as autoridades bielorrussas abriram um processo criminal contra o recentemente criado conselho coordenador da oposição para a transferência pacífica do poder, que acusam de tentar tomar o poder., às quais Lukashenko - no poder desde 1994 - também poderá concorrer.

Tsikhanouskaya disse durante uma entrevista na sexta-feira que não voltaria a concorrer à presidência caso o país realizasse novas eleições. “Não penso candidatar-me”, respondeu a líder da oposição, afirmando que estas eleições foram “mais do que suficientes”.