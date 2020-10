Bielorrússia. Mais de 100 manifestantes detidos numa nova marcha contra o presidente

Desde as contestadas eleições presidenciais de 9 de agosto, que atribuíram a Lukashenko um sexto mandato com 80 por cento dos votos, que centenas de milhares de bielorrussos têm participado em manifestações durante os fins-de-semana. No cargo há 26 anos, o presidente da Bielorrússia é conhecido como “o último ditador da Europa”.





As forças policiais ameaçaram responder com disparos, mas isso não impediu que cerca de 30 mil manifestantes voltassem a sair à rua este domingo em exigência da saída do presidente Alexander Lukashenko por suspeitas de fraude nas últimas eleições.



Dozens of thousands are marching Minsk streets today despite mass arrests, threats of using firearms against protesters, and bad weather. Belarus people are invincible. I am proud! pic.twitter.com/vbqU1A1mWB — Franak Viačorka (@franakviacorka) October 18, 2020

Esta foi a primeira ação de protesto em grande escala desde o ultimato dado a Lukashenko pela principal figura da oposição, Svetlana Tikhanovskaïa, refugiada na Lituânia. Na terça-feira, a opositora bielorrussa deu um prazo até 25 de outubro ao presidente da Bielorrússia para renunciar ao mandato presidencial e libertar todos os presos políticos, caso contrário a oposição irá convocar uma manifestação de proporções inéditas e uma greve geral.

“Se as nossas reivindicações não forem atendidas até o dia 25 de outubro, todo o país vai sair às ruas de forma pacífica”, alertou Tikhanovskaïa nas redes sociais. "E a 26 de outubro, uma greve nacional irá começar, todas as estradas serão bloqueadas, as vendas nas lojas entrarão em colapso", ameaçou a opositora.Ao contrário dos protestos anteriores, este domingo os manifestantes escolheram não marchar no centro de Minsk, mas numa artéria no sul da capital, onde estão localizadas muitas fábricas.De acordo com a organização bielorrussa de defesa dos direitos humanos Viasna, a polícia começou a deter os manifestantes em Minsk e noutras cidades, contabilizando 15 pessoas detidas a meio da tarde.No domingo passado, os manifestantes foram alvo da mais dura repressão policial em várias semanas de protestos, com as

De acordo com a agência Reuters, mais de 13 mil pessoas foram detidas desde as eleições, incluindo líderes da oposição que não deixaram o país

Após esse último protesto na capital,, argumentando na mesma ocasião que a contestação no país está organizada e radicalizada.O movimento de contestação tem sido alvo de uma constante pressão por parte das autoridades e muitas das suas principais figuras estão exiladas no estrangeiro ou foram detidas.Na segunda-feira, o último membro do Conselho de Coordenação (formado pela oposição) que ainda estava na Bielorrússia e em liberdade, Serguei Dylevski, deixou o país por "temer pela (sua) segurança", segundo os meios de comunicação locais., afirmou a opositora Svetlana Tikhanovskaya, denunciando o "terror do Estado" na Bielorrússia.

UE aplica sanções à Bielorrússia

Os Estados Unidos, a União Europeia e diversos países vizinhos da Bielorrússia rejeitaram a recente vitória de Lukashenko e condenaram a repressão policial, exortando Minsk a estabelecer diálogo com a oposição., lê-se num comunicado da UE divulgado em finais de setembro. "Tendo isto como base, a chamada "inauguração" (tomada de posse) de 23 de setembro de 2020 e o novo mandato de Alexandre Lukashenko têm falta de legitimidade democrática".

Por este motivo, os líderes europeus acordaram, no início de outubro, sanções à Bielorrússia. Os alvos são cerca de 40 pessoas ligadas a atos de repressão da população bielorussa, que se tem manifestado em defesa de novas eleições. O objetivo da UE é que "as pessoas da Bielorrússia tenham o direito de decidir o seu próprio futuro", adiantou. No entanto, da lista definida pelo Conselho Europeu, não consta o nome do presidente Alexander Lukashenko.