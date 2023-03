Bielorrússia. Svetlana Tikhanovskaia condenada a 15 anos de prisão

Tsikhanovskaia exilou-se na vizinha Lituânia em 2020, logo após as eleições presidenciais em que se candidatou contra Alexander Lukashenko, único líder do país desde 1994.Em 2020, Tikhanovskaia contestou os resultados eleitorais e denunciou fraude na votação, o que originou protestos populares sem precedentes contra Lukashenko, reprimidos com violência, detenções arbitrárias e pesadas penas de prisão.

Ainda em 2020, a opositora, agora condenada à revelia no seu país por alta traição, conspiração para tomar o poder e criação de uma organização extremista, foi distinguida pelo Parlamento Europeu com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento.







Segundo a Agência France Presse, Tikhanovskaia reagiu à decisão do tribunal garantindo que não vai desistir de lutar pela liberdade na Bielorrússia.