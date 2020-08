Bielorrússia. União Europeia com cimeira extraordinária na quarta-feira

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus



The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader



Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed — Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020

O anúncio do belga Charles Michel surgiu esta manhã no Twitter., escreve na rede social o presidente do órgão que reúne os chefes de Estado e de Governo da União., acrescente Charles Michel. Para acrescentar que "a violência contra manifestantes é inaveitável e não pode ser permitida".Por sua vez, o gabinete da chanceler da Alemanha, que assegura atualmente a presidência rotativa da União Europeia, veio ameaçar alargar o pacote de sanções já aplicado a dirigentes bielorrussos, perante a repressão exercida sobre manifestantes naquele país de leste."Estamos também a analisar a possibilidade de estender as sanções a outros responsáveis", afirmou um porta-voz de Angela Merkel, defendendo ainda que

Nova vaga de protestos em Minsk

Nas últimas horas, centenas de manifestantes juntaram-se nas imediações de fábricas e da sede da televisão pública bielorrussa, na capital. É uma nova jornada de protesto contra o que denunciam como a reeleição fraudulenta do Presidente Alexander Lukachenko.Os manifestantes concentraram-se, designadamente, diante da fábrica de veículos pesados MZKT, onde entretanto Lukachenko chegou de helicóptero, para uma visita., gritaram os manifestantes.Lukachenko reuniu-se com trabalhadores da MZKT para procurar conter o impacto do movimento de protesto e assegurar que as fábricas continuem a laborar. Isto apesar de apelos generalizados para uma greve geral. O Presidente terá mesmo afirmado, segundo a sua assessoria, que,Já a sede da televisão pública do país foi palco de uma grande manifestação com a participação de Maria Kolesnikova, um dos rostos da oposição bielorrussa.

Uma semana de protestos contra 26 anos de poder

Svetlana Tikhanovskaya, adversária de Alexander Lukachenko nas presidenciais, voltou a classificar o escrutínio como uma fraude. A candidata não foi além dos dez por cento nos resultados divulgados pela Comissão Eleitoral.



No topo do regime político há já 26 anos, o Presidente reclamou vitória nas eleições do passado dia 9 de agosto com mais de 80 por cento dos sufrágios, partindo assim para um sexto mandato consecutivo.Refugiada na Lituânia, Svetlana Tikhanovskaya, candidata presidencial oposicionista, afirmou, num vídeo agora divulgado, estar preparada para liderar a Bielorrússia.

