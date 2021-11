BioNTech passa de prejuízo a lucro de 7.126,3 ME até setembro

Este resultado, anunciado hoje, deve-se essencialmente às receitas com a venda de mais de 2.000 milhões de doses de vacina desde o início do ano.

A BioNTech informou que obteve um lucro operacional de 10.584,1 milhões nos primeiros três trimestres, em comparação com perdas de 326,6 milhões no mesmo período do ano passado.

A faturação subiu para 13.444,2 milhões de euros, em comparação com 136,9 milhões há um ano.

"Continuamos a trabalhar diligentemente para responder às necessidades de vacinas no mundo com o compromisso de assegurar o acesso justo à vacina", afirmou o presidente executivo e cofundador da BioNTech, Ugur Sahin, ao apresentar os números.