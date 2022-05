Birmânia. Um morto e nove feridos após explosão em Rangum

"A explosão ocorreu cerca das 15:20 (09:50, hora de Lisboa) perto de uma paragem de autocarro", disse uma fonte policial à agência de notícias AFP.

"Um homem morreu no hospital e outras nove pessoas ficaram feridas", acrescentou.

De acordo com a mesma fonte, uma unidade especial está a tentar determinar se a explosão aconteceu devido a uma granada ou a uma mina.

Imagens divulgadas pela imprensa birmanesa mostram vários corpos caídos no chão no centro da cidade e o que parece ser sangue na estrada.

As forças de segurança descobriram uma granada não detonada perto do local do incidente, segundo a polícia.

Um socorrista voluntário que chegou ao local logo após a explosão disse que a sua equipa havia levado para o hospital duas pessoas feridas com gravidade.

Até ao momento, ninguém reivindicou a autoria do ataque.

Myanmar está mergulhada em instabilidade desde que um golpe militar em 2021 derrubou o governo da líder civil, Aung San Suu Kiy.

As autoproclamadas "Forças de Defesa do Povo" foram formadas para combater a junta militar e proteger os manifestantes.