Bispos venezuelanos alertam para efeitos da covid-19, crises da economia e democracia

", sublinhou a Conferência Episcopal Venezuelana (CEV) num comunicado.Segundo a CEV, os venezuelanos "vivem uma situação dramática e extremamente grave devido à deterioração do respeito pelos seus direitos e pela sua qualidade de vida, submersos numa pobreza crescente e sem ninguém a quem recorrer".", criticaram.Os bispos denunciaram "tristes e escandalosas realidades" como "o desmantelamento das instituições democráticas e das empresas estatais", o "êxodo dramático da emigração forçada" de seis milhões de venezuelanos, especialmente jovens em idade produtiva, e a pobreza da maioria do povo, com particular ênfase na subnutrição entre as crianças e situações de injustiça vividas pelos idosos".Há ainda "danos psicológicos, morais e espirituais" que passam pela "perda da liberdade individual e social, em formas facilmente percetíveis como perseguição, prisão, tortura ou expatriação devido a problemas políticos", acrescentaram.", nota-se ainda no documento.





Economia e educação degradam-se







No económico, os bispos disseram que se está "a assistir a uma grande contradição", porque enquanto ""., destacaram.No documento chama-se a atenção para", explica-se no documento.Segundo a CEV,".