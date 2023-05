Bissau diz que ato eleitoral terá lugar "imperativamente" em 04 de junho

"Mais uma vez, este ano, Portugal respondeu positivamente ao apelo do Governo da Guiné-Bissau e hoje estamos aqui a testemunhar a chegada de todos os materiais necessários para o ato eleitoral", afirmou Fernando Gomes, salientando que "quase todas as condições estão reunidas".

O ministro da Administração Territorial falava no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau, após a chegada ao país do material eleitoral fornecido por Portugal.

"Nós temos estado a conversar com os nossos parceiros e estamos convictos de que tudo vai correr bem. Se alguém duvidasse que as eleições não poderiam ter lugar no dia 04 penso que hoje essas dúvidas estão dissipadas. O ato eleitoral terá lugar no dia 04 de junho imperativamente", disse o ministro guineense.

O governante destacou também o "civismo" que tem marcado a campanha eleitoral, iniciada em 13 de maio e felicitou todos os partidos políticos.

"Gostaria de insistir com todos os partidos concorrentes nestas eleições para que continuem a demonstrar toda uma atitude de civismo no ato eleitoral", afirmou Fernando Gomes.

"É necessário que façamos desta campanha eleitoral, deste processo eleitoral uma festa democracia, porque somos todos guineenses, todos os partidos são guineenses, e não temos razões de entrar com ações violentas e felicito todos os partidos políticos que têm demonstrado civismo e vamos continuar assim até ao dia da votação", salientou.

O embaixador de Portugal na Guiné-Bissau, José Velez Caroço, destacou que "Portugal está também no seio das organizações internacionais e com a comunidade internacional muito empenhado no bom desenrolar das eleições na Guiné-Bissau".

"Este apoio material ascende na ordem dos 300 mil euros e também é-me grato anunciar como já feito em Lisboa um apoio extraordinário, que foi também dado ao chamado `basket fund` do PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] de 250 mil euros, o que faz com que o que estamos aqui a ver e o que será também dado em termos de financeiros ultrapassará o meio milhão de euros de ajuda de Portugal ao processo", salientou.

O apoio bilateral de Portugal inclui boletins de voto, atas constitutivas, atas de apuramento, atas síntese, folhas de descarga de votos, listas próprias de votantes, minutas de protesto, folhas de descarga de votos obtidos por sexo.

Duas coligações e 20 partidos políticos iniciaram em 13 de maio a campanha eleitoral para as sétimas eleições legislativas de 04 de junho, depois de o parlamento guineense ter sido dissolvido em 18 de maio de 2022.

A campanha eleitoral na Guiné-Bissau vai decorrer até 02 de junho.