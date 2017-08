Bissau está mais limpa, mas lixo ainda é "dor de cabeça" para presidente da Câmara

Lusa 10 Ago, 2017, 09:57 | Mundo

"Falando a sério a maior dor de cabeça que tenho nesta cidade é o lixo", afirmou à agência Lusa Baltazar Cardoso, durante uma entrevista onde falou sobre os planos que tem para a cidade, depois de dois meses à frente da autarquia.

Insistindo no lixo, Baltazar Cardoso disse que já há um estudo feito em colaboração com a União Europeia para preparar um aterro sanitário, com recolha e tratamento de lixo.

"A China também anunciou que podia ajudar", disse, mas para o presidente da Câmara de Bissau é preciso fazer mais, principalmente educar as crianças e os jovens.

Para Baltazar Cardoso, falta mobilizar a "comunicação social, as escolas, e tentar explicar às pessoas como se deve pôr os lixos".

"Ainda falta muito à Guiné-Bissau para entrar nesse mundo. Penso que nestes meus 10 meses vou tentar preparar e dar início a essa campanha de educação. Já falei com o ministro da Educação e estamos a tratar para entrar no currículo escolar a maneira de explicar como se deita os lixos", afirmou.

Brevemente vão chegar à cidade mais contentores para serem espalhados por vários locais, mas, salientou Baltazar Cardoso, o mérito da recolha do lixo é das empresas que trabalham naquele setor e que estão a "trabalhar muito bem".

"Se há empresas interessadas estamos abertos para facilitar. Há muitos bairros aqui e podemos dar cada zona a determinada empresa", disse.

É que em Bissau ninguém paga à Câmara Municipal a recolha do lixo e o dinheiro que a autarquia arrecada em receitas é duas vezes menos do que o dinheiro que gasta com o lixo.

A falta de dinheiro também limita o funcionamento da autarquia, que está a negociar com o Governo a passagem para a Câmara de uma série de taxas que são cobradas por vários ministérios.

De resto, Baltazar Cardoso tem feito pressão junto de vários ministérios para melhorar as condições da cidade.

Com mais luz e com mais alcatrão, em Bissau continua a faltar mais espaços verdes onde as crianças e jovens possam estar.

"Temos de preparar uma zona para os miúdos irem brincar. Há projetos, há financiamentos", disse.

Para os habitantes da capital, Baltazar Cardoso afirmou que Bissau é a sua casa e todos têm a obrigação de ver o que se passa na sua casa.