Black Life Maters está nas ruas e Lincoln é uma estátua

"Eu vim aqui hoje porque esta estátua é o ponto zero da vida política para todos os cidadãos deste país", disse à agência Lusa A. Récio, emigrante "com autorização de trabalho e residência" nos Estados Unidos, enquanto desce a escadaria frente ao memorial a Abraham Lincoln (1809-1865) no centro da cidade de Washington.

A menos de 24 horas do fecho das urnas, o monumento é visitado por poucas dezenas de pessoas.

"Viemos aqui porque se trata de uma figura histórica que fez muito, sobretudo, pelos afro-americanos", referem dois irmãos norte-americanos de origem saudita junto ao monumento dos jardins do National Mall e situado no extremo oposto ao edifício do Capitólio.

Lincoln, décimo sexto presidente dos Estados Unidos, fez a primeira declaração sobre a abolição da escravatura no verão de 1862, influenciado pelo texto do jornalista e editor Horace Greeley "Prayer of Tweenty Millions" publicado no jornal New York Tribune.

Em resposta contra a proclamação, os representantes de 13 Estados do sul abandonaram a União eclodindo a Guerra Civil que se prolongou entre 1861 e 1965.

Praticamente um século mais tarde, Martin Luther King Jr, discursa no mesmo local contra a segregação racial e defendendo os Direitos Civis dos afro-americanos segregados.

Algumas frases de Martin Luther King são reproduzidas em cartazes afixados na capital mas em 2020 a indignação contra o racismo é liderada pelo movimento "Black Lives Maters", criado há seis anos mas que se tornou na vanguarda da "revolta" devido às mortes de cidadãos afro-americanos vítimas de agressões policiais.

No centro da capital os templos religiosos cristãos perto da Casa Branca tal como a igreja batista Greater New Hope Baptist Church - ao contrário da sinagoga e da igreja católica de St. Patrick - têm cartazes do movimento junto aos cartazes que anunciam os horários das cerimónias.

O movimento "Black Lives Maters" organiza as poucas manifestações políticas da cidade em período eleitoral.

"Aqui nesta cidade as pessoas estão todas indinadas mas nas redes sociais. Nós estamos na rua para defendermos os direitos daqueles que são atacados", disse à Lusa Evan Blanch no perímetro da Casa Branca.

"Nós somos do movimento pacifista e estamos em vigília desde os anos 1970 mas juntamo-nos ao `Black Live Maters`. Agora [Donald] Trump mandou colocar esta vedação afastando-nos da Casa Branca. Isto é ilegal e nunca aconteceu antes de Trump. Aliás ele mandou `fechar` toda a cidade porque pensa que é um rei. Espero que quando perca venha a ter problemas com a lei por causa da fuga aos impostos", acrescenta o ativista junto às traseiras da Casa Branca onde vai aguardar o resultado das eleições.

"Não tenham ilusões, Biden é outro `fantoche` político. Não espero grandes mudanças mas ao menos Trump sai desta terra [Casa Branca]", afirma Blanch que confia nas sondagens que indicam a derrota do candidato do Partido Republicano e a vitória do ex-vice-presidente democrata.

"Biden é mais um neoconservador. Bernie [Sanders] deveria ter sido o candidato dos democratas mas isto vai ser interessante, quando começarem a cair os resultados", diz Bill J. que se encontra ao lado na concentração permanente junto aos jardins da Casa Branca.

A sede do Departamento dos Veteranos (Department of Veterans Affairs) é o edifício público mais próximo da zona onde os manifestantes se encontram e que tal como acontece com inúmeros prédios e estabelecimentos comerciais do centro foi protegido com placas de madeira como medida de proteção contra eventuais distúrbios.

O andar térreo do edifício está entaipado, vendo-se apenas a inscrição de Abraham Lincoln numa placa de bronze: "Cuidar daqueles que nasceram para batalhar assim como dos órfãos e das viúvas".

As urnas abrem às 07:00 (12:00 em Lisboa) sendo que as assembleias de voto da zona centro da capital dos Estados Unidos também se encontram protegidas com painéis de contraplacado sem que nenhuma autoridade tenha explicado de que lado vêm os tão falados distúrbios.

Até ao momento, mais de 90 milhões de pessoas votaram por antecipação ou por correspondência, um nível de participação elevado sem contar com os votos de hoje.