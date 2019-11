Blair não se identifica com Jeremy Corbyn

“Não significa que concorde com a direção a que o partido está a ir”, acrescentou.O ex-primeiro-ministro britânico esteve esta quarta-feira à conversa com o político americano Ro Khanna e com a jornalista da CNN Hadas Gold, na Web Summit.Quando questionado pela jornalista da CNN sobre Jeremy Corbyn e o futuro no Labour, responde:, o que provocou riso na plateia.

Blair recorda que é membro do Partido Trabalhista há 45 anos e foi líder entre 1994 e 2007. “Vou votar Labour. Não quer dizer que concorde com tudo. Não me pergunte o que vai acontecer nesta eleição, porque não sei”.

O ex-governante deixa ainda um alerta em relação ao populismo que pode levar ao pessimismo. “Vemos populismo à esquerda e à direita.. Quando as pessoas estão pessimistas, olham para quem culpar. Eu sou otimista porque olho para a revolução tecnológica”.“Quando olho para o Reino Unido, vejo como a saúde pode resolver os seus problemas com a tecnologia, como o Governo pode usar a tecnologia para resolver problemas, acho que a biométrica pode ajudar a resolver alguns problemas na imigração. Mas isto precisa de racionalidade”, enumera.

Mundo está diferente

Tony Blair considera que o mundo mudou muito desde que entrou para o Parlamento britânico em 1993 e que o grave é que as grandes questões não estão a ter as reflexões que deviam no debate político.“Quando olhamos para o mundo vemos que o mundo é o mesmo. Há agora uma eleição no Reino Unido. Não é diferente do Parlamento em que entrei 1993. Mas o mundo está diferente”, exemplificou.Segundo o ex-governante, “o mundo de 2019 é muito diferente de quando estava no Governo", e considera mais grave que as grandes questões não tenham impacto nem repercussões que deveriam no debate político.

Tecnologia deve atravessar governos

Para Tony Blair, “os governos têm de ser ativos — a tecnologia deve atravessar os governos, é preciso reordenar a política e a tecnologia deve ser central no debate político”.”, acrescentou.E afirma que é fundamental “juntar os agentes de mudança com os agentes responsáveis pela política, para não deixar ninguém de parte”. Defende "que os fazedores de política e os fazedores de mudança" se juntem para mitigar os "efeitos adversos" da tecnologia.“Acho que os políticos estão certos nos seus instintos, mas o objetivo é fazer a regulação de forma certa e é inevitável haver a vontade regular”. E argumenta que há um grande desafio em regular empresas tecnológicas, porque "estas empresas têm utilidade pública, mas não se quer regular como se regulava empresas de utilidade pública como se fazia antigamente".E sublinha que o estado atual da política ocidental é "depressivo", como se houvesse "uma competição para perceber qual é o político mais louco"."Acho que já ganhámos esse concurso", atira.