Blinken contacta líderes israelitas e palestinianos para travar escalada de tensões

"O ministro Lapid disse ao secretário de Estado [Blinken] que Israel não está disposto a tolerar a incitação à violência e enfatizou a necessidade de apoio internacional para restaurar a calma em Jerusalém", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores israelita.

Além disso, o porta-voz especificou que ambos os líderes "discutiram a importância da Páscoa judaica, Páscoa e Ramadão", três feriados religiosos que coincidem este ano e cujas celebrações simultâneas na Cidade Velha de Jerusalém aumentaram ainda mais a tensão na região.

Do lado palestiniano, a agência oficial de notícias, Wafa, observou que Abbas transmitiu a Blinken "a importância de se acabar com ações unilaterais e do compromisso com os acordos já assinados", especialmente no que diz respeito à preservação do `status quo` na Esplanada das Mesquitas, sob custódia da Jordânia, sagrada para judeus e muçulmanos, e onde apenas estes podem rezar.

Abbas também insistiu com o secretário de Estado sobre a necessidade de "uma rápida reabertura de um consulado dos EUA em Jerusalém" (fechado pela administração Donald Trump em 2019) e enfatizou "a importância de criar um horizonte político que leve ao fim da ocupação israelita" dos territórios palestinianos.

De acordo com a Wafa, Blinken disse que transmitiu a Israel a necessidade de respeitar o `status quo` na Esplanada e mostrou a sua rejeição das incursões realizadas pelo Exército israelita na Cisjordânia ocupada, que nas últimas semanas deixaram mais de vinte mortos.

Estes contactos surgem pouco tempo após os primeiros confrontos armados entre Israel e as milícias palestinianas na Faixa de Gaza em sete meses e após várias semanas de tensão, que nos últimos dias levaram a fortes incidentes na Esplanada das Mesquitas de Jerusalém.

A violência na região começou há quase um mês, com uma série de ataques em território israelita que foram seguidos por várias incursões das forças de segurança na Cisjordânia, muitas delas provocando fortes confrontos e fazendo vítimas mortais do lado palestiniano.

Desde o último dia 22 de março, quando foi registado o primeiro ataque na cidade israelita de Beersheva, 40 pessoas já morreram em episódios violentos.

As forças de segurança israelitas detiveram onze palestinianos "suspeitos de terrorismo", em várias incursões na Cisjordânia ocupada nos últimos dias, informou o exército de Israel na segunda-feira.

As incursões ocorreram nas cidades palestinianas de Husan, perto de Belém, e Al-Yamun, na região de Jenin, "devido ao recente aumento da ameaça de terrorismo", disse um porta-voz militar.

No último fim de semana, confrontos entre a polícia israelita e manifestantes palestinianos foram registados na Esplanada das Mesquitas, onde se encontra a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém Ocidental, o terceiro local mais sagrado do Islão, resultando em pelo menos 17 palestinianos feridos, segundo autoridades palestinianas.

Israel intercetou na noite de segunda-feira um míssil disparado a partir da faixa de Gaza, território controlado pelo grupo armado Hamas, anunciou o exército do Estado hebraico.