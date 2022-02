Blocos têm que "encontrar um quadro de diálogo" sobre intervenção de mercenários nos conflitos africanos

"O mais importante sobre o Grupo Wagner [empresa militar privada russa] é que encontremos um quadro em que este diálogo seja conseguido entre a UA e a UE" durante a cimeira UE-áfrica, prevista para quinta e sexta-feira em Bruxelas, defendeu o embaixador e chefe da Divisão de Prevenção de Conflitos e Alerta Precoce da Comissão da UA, Frederic Ngoga, em declarações no seminário online promovido pelo Institute for Security Studies (ISS) a partir de Joanesburgo.

A questão do futuro Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (EPF, na sigla em inglês), com um orçamento de 5 mil milhões de euros para o período de 2021-2027, lançado pela presidência portuguesa da UE no último verão, dominou o seminário do ISS.

O mecanismo marca uma mudança fundamental do posicionamento da UE no domínio das questões de segurança e do apoio à paz - acrescentando ao papel tradicional de "soft power" desempenhado pelos 27, novas ambições no domínio da intervenção europeia em conflitos em todo o mundo através de treino militar e fornecimento de equipamento militar e armas letais - mas alguns conflitos em África oferecem já uma janela de observação de vários problemas que a nova política europeia enfrentará.

A Lusa confrontou o painel com duas situações concretas: na República Centro-Africana (RCA), Bruxelas suspendeu recentemente a sua missão de treino militar, alegando a "captura" pelo Grupo Wagner de unidades militares treinadas pela UE; no Mali, os parceiros europeus na força Takuba estão a reavaliar a presença do dispositivo militar no país, mais uma vez alegando a presença perturbadora de atores externos, que se associaram aos líderes militares que tomaram o poder em Bamako através de dois golpes militares sucessivos.

Frederic Ngoga começou por sublinhar que há uma convenção em vigor sobre a participação de "mercenários e combatentes estrangeiros" em conflitos, "mas tem que haver um debate saudável sobre este assunto".

"A UE tem o direito de retirar a sua missão de treino [da RCA], mas tem de haver uma conversação honesta sobre este assunto particular", defendeu o diplomata natural do Burundi.

A questão, segundo Paul-Simon Handy, diretor regional do ISS para a região da África Oriental e representante do "think tank" junto da UA em Adis Abeba, oferece ainda uma oportunidade de reflexão sobre "a liberdade que se oferece a um país sob auxílio internacional para recuperar a sua estabilidade".

"Até que ponto pode ir esse país para garantir a sua própria segurança?", interrogou o investigador.

"Não devemos esquecer-nos de que, tanto no caso da RCA como no caso do Mali, as resoluções da UE relevantes estabelecem que a principal responsabilidade em relação à paz e segurança no país é do governo desse país", sublinhou ainda Handy.

Ou seja, se aquela é uma "prerrogativa nacional", que a comunidade internacional escolhe apoiar, a questão que Handy coloca é se "pode esse dever do governo do país ir ao ponto de poder também contratar os serviços de empresas militares privadas".

Por outro lado, acrescentou, "se for o caso, há companhias militares privadas mais legítimas que outras?", questionou, sugerindo que estas "interrogações legítimas" -- que "não são novas nos contextos de operações de apoio à paz, e não estão apenas ligadas a atores russos" - devem ser respondidas, "não apenas ao nível da UA mas também da UE e das Nações Unidas".

Lidet Tadesse, diretora associada no European Centre for Development Policy Management (ECDPM), considerou a introdução do EPF como um "fator importante que pode vir a moldar o futuro da parceria entre a UA e a UE", e identificou uma série de "desafios e riscos" que a mesma coloca à organização pan-africana, a começar pela "capacidade de a Europa vir a financiar, treinar e mesmo fornecer equipamento militar e armas letais a parceiros no continente africano, sejam membros da UA sejam parceiros de coligações `ad hoc`".

"Penso que isso coloca alguns riscos e um deles é o seu potencial para marginalizar a UA, que era até agora o interlocutor prioritário da UE" e a instituição através da qual "passava prioritariamente o financiamento europeu de apoio às operações de paz no continente" africano, disse a investigadora.

Neste contexto, "qual será o papel da UA no futuro?", levantou a investigadora, acrescentando duas questões: "Uma vez que UE vai fornecer treino militar e armas letais, que tipo de mecanismos de monitorização tem para efeito? Como vai garantir que estas armas, equipamento e treino militar (...) que servem um propósito inicial, não caem depois nas mãos erradas?".

A questão parece ilustrar, mais uma vez, o que aconteceu à União Europeia na RCA, mas Lidet Tadesse optou por voltá-la para o papel futuro da UA em cenários semelhantes.

"Se a UA está a tentar mitigar a intervenção de atores externos no continente, o que é que vai fazer quanto ao fornecimento de apoio militar por parte da UE a países parceiros ou a coligações `ad hoc`? Como é que isto se vai alinhar com os interesses do continente?", interrogou.

Por parte da UE, e se a resposta pudesse ser dada pelo seu representante no painel escolhido pelo ISS, o EFP "será utilizado em parcerias estreitas com os parceiros [da União Europeia], com os amigos no continente [africano], sejam países-membros, em particular, organizações regionais ou a União Africana", afirmou Riccardo Mosca, conselheiro político no Serviço Europeu para a Acção Externa.

"Esperamos que [o EPF] não seja utilizado com muita frequência. Preferíamos mesmo não o usar de todo. Ou usá-lo para outras coisas. Preferíamos usar estes fundos para a agricultura, para a cultura, para a educação, etc", acrescentou o diplomata europeu.