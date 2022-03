Blogger mais velha do mundo morre aos 109 anos

, assinando como Bojan. Segundo a Associated Press, tinha milhares de seguidores nas redes sociais e era convidada para vários programas de televisão e de rádio.No blog escrevia sobre tudo, sobre si, sobre atividades diárias, os seus amigos e até opiniões sobre a onda do “me too” e as questões do ódio na Internet.Um dia, na página,

“Ser direto é, provavelmente, discutível. É fácil pisar os calos de alguém e eu não quero fazer isso. Mas acho que temos de ser verdadeiros e honestos”, escreveu no blog.



"Influencer" centenária nas redes sociais



Ao longo dos nove anos em que foi escrevendo na página, a "influencer" centenária partilhava o que mais gostava, como qualquer outro blogger mais novo. Quando ia passear ou visitar alguma localidade tirava fotografias, publicava-as e escrevia sobre o passeio. Ou, se tinha visitas dos irmãos ou da melhor amiga, também gostava de imortalizar o momento na Internet.







"É realmente muito pretensioso esperar que as pessoas se interessem pelo que eu escrevo", escreveu em novembro. "Mas parece que tem funcionado e o meu blog é lido. Estou muito grata por isso".



"Ninguém está à espera que um velho tenha algo para transmitir ao público e talvez leiam porque estão curiosos sobre se há algo relevante que possa vir de uma pessoa de 108 anos. Escrevo porque é divertido e é um passatempo adequado para mim".







Durante a pandemia, Dagny Carlsson ia escrevendo sobre como se sentia em relação ao coronavírus, ao medo que as pessoas sentiam, à solidão que vivenciava enquanto as cidades iam ficando mais desertas e as atividades eram suspensas.





Até ao outono de 2021, Carlsson vivia no seu apartamento mas, por motivos de saúde, nessa altura mudou-se para um lar de idosos de onde continuou a escrever.



Numa das publicações mais recentes, a centenária conta que "um jovem e bonito" auxiliar do género masculino a foi ajudar com a refeição e, num texto, comenta: "Não entendo por que é considerado estranho que os homens façam tarefas domésticas".





Em março de 2018, conheceu o rei Carl Gustaf XVI e a esposa, a rainha Silvia, no palácio real de Estocolmo. Após a morte de Carlsson, na quinta-feira, a realeza sueca prestou-lhe homenagem com uma foto do encontro no Instagram.





Dagny Valborg Eriksson nasceu em Kristianstad, sul da Suécia, a 8 de maio de 1912 e era a mais velha de cinco irmãos. Depois de oito anos na escola, arranjou emprego numa fábrica de camisas onde trabalhou durante 20 anos. Mais tarde, trabalhou numa fábrica de espartilhos no norte de Estocolmo, onde conheceu o segundo marido aos 39 anos. Acabou a trabalhar na segurança social sueca.



Continuou a viver de forma independente até ao ano passado, quando se mudou para a casa de repouso. A sua última publicação no blog foi a 28 de janeiro, quando escreveu: “Como um gato, tenho pelo menos nove vidas, mas não sei para que devo usar tanta vida".



Estava ansiosa "para comemorar o aniversário de 110 anos em maio, de preferência com uma pequena festa".





A produtora de cinema Åsa Blanck está a produzir o filme "A vida começa aos 100", que retrata a vida e o blog de Dagny Clarsson.