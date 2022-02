Bloguer chinês detido por trocadilho com soldados mortos na Guerra da Coreia

O caso aconteceu em janeiro, mas só hoje foi noticiado pela televisão estatal CCTV.

O trocadilho de Luo Changping referia-se a soldados chineses que congelaram até à morte durante uma batalha com as forças das Nações Unidas lideradas pelos EUA no reservatório de Chosin, em novembro e dezembro de 1950. Estima-se que as temperaturas tenham descido até aos 40 graus negativos.

O bloguer tem cerca de dois milhões de seguidores online.

Luo é acusado de "insultar e caluniar" heróis de guerra, o que é "oposição flagrante e atropelo aos valores socialistas fundamentais e patriotismo", indicou a CCTV no seu site.