Bloqueio a Otava. Canadá está a perder 350 milhões de euros por dia

Espanha anunciou o fim da obrigação do uso de máscara no exterior e a Suécia levantou oficialmente todas as restrição em vigor no país. A Europa começa a aliviar as medidas, numa altura em que, no Canadá, os protestos de Otava seguem para a segunda semana.