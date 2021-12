Boicote diplomático dos EUA às Olimpíadas de Inverno. China contra-ataca

As Olimpíadas "não são um palco para atitude e manipulação política", disse Liu Xiaoming, um antigo embaixador chinês no Reino Unido, a propósito do anúncio da não comparência de qualquer diplomata ou representante oficial norte-americano em Pequim 2022, por causa de "flagrantes" atropelos aos Direitos Humanos na China. Pequim afirma que as autoridades dos Estados Unidos nunca foram convidadas.