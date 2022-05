Boicote do petróleo russo é "uma linha vermelha" para Orbán

, quando esta semana desfiou diante do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, os contornos da sexta vaga de sanções destinadas a entidades da Federação Russa., prosseguiu o primeiro-ministro húngaro, numa tomada de posição emitida esta sexta-feira pela rádio pública Kossuth, em Budapeste.

A Hungria importa da Rússia 60 por cento do petróleo e 85 por cento do gás que consome anualmente. A proposta da Comissão Europeia “equivale a uma bomba contra a economia húngara”, segundo Viktor Orbán.



, acentuou Viktor Orbán, para acrescentar que “há um momento em que é preciso dizer”.Ainda de acordo com o governante, “a proposta que está sobre a mesa gera um problema e não propõe uma solução para esse mesmo problema”. O que “é inaceitável do ponto de vista húngaro”.. Orbán recorda que o seu país não pode importar petróleo por mar e que apenas recebe abastecimentos ”através de um oleoduto proveniente da Rússia”.

Concessão de Von der Leyen não chega

A Comissão Europeia admitiu já conceder à Hungria e à Eslováquia um período superior a um ano, até 31 de dezembro de 2023, para que estes países abdiquem das importações do petróleo russo.. Isto porque o seu país teria de rever a totalidade da infraestrutura energética, o que “pode levar quatro ou cinco anos”.

“Mandei para trás a proposta da presidente [da Comissão Europeia] para que seja revista”, redarguiu disse o primeiro-ministro húngaro, que fez questão de lembrar que o novo pacote de sanções impõe uma decisão unânime por parte dos países-membros.

Outra das críticas tecidas por Orbán prende-se com a inclusão do patriarca da Igreja Ortodoxa russa, Kirill, no rol de figuras a sancionar no sexto pacote europeu. “Não o permitiremos”, assegurou.



Ainda assim, Viktor Orbán, entre os líderes internacionais mais próximos do presidente russo, Vladimir Putin, promete debater a proposta da Comissão Europeia, dado que, nas suas palavras, não deseja “confrontos, mas sim negociações”.Quanto à invasão russa da Ucrânia, Orbán carregou na ideia de que “não se trata da guerra da Hungria”: “É uma guerra russo-ucraniana. Não quero estabelecer aqui relações de igualdade porque a Rússia atacou a Ucrânia”.

“A Hungria quer a paz e que não quer envolver-se no conflito armado”, completou.