Boicote em Genebra. Diplomatas deixaram Lavrov a falar quase sozinho

Aconteceu em Genebra durante o discurso por videoconferência do ministro russo dos Negócios Estrangeiros.



Sergei Lavrov cancelou a presença depois de acusar os estados europeus de travarem a viagem ao impedirem a entrada de aviões russos no espaço aéreo.



Ficaram na sala os representantes do Brasil, da Nicarágua, da Venezuela, do Paquistão, Honduras, Belize, entre outros.