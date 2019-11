Bolívia. Evo Morales promete voltar debaixo de um clima de conflitualidade

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse aplaudir a decisão de Jeanine que se autoproclamou como presidente interina da Bolívia depois da saída de Evo Morales que partiu para o México.



Morales falou na última noite quando em território boliviano ocorriam uma vez mais confrontos entre a polícia e apoiantes do presidente exilado, perto da cidade boliviana de Santa Cruz.



Um jovem de 20 anos foi morto a tiro durante o confronto. Em La Paz, a capital do país, também há registo de confrontos.



Evo Morales disse que está pronto a regressar à Bolívia para acalmar o clima de confrontação.



Numa conferência de imprensa na capital do México, Morales disse que se o povo pedir o regresso ele está disposto a regressar.



Logo de seguida acrescentou que, mais cedo ou mais tarde, irá regressar.



Evo Morales pediu também para ninguém disparar contra o povo e apelou ao diálogo nacional para resolver a crise política. Afirmou ainda que não reconhece legitimidade à presidente interina, a quem acusou de assumir o poder na sequência de um golpe de estado.



Os confrontos na Bolívia já mataram 10 pessoas, segundo as autoridades.