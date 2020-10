Bolívia. Jorge Quiroga retira candidatura a uma semana das eleições

"Essa possibilidade é pequena, mas maior do que a minha hipótese de ser presidente. Não importa quão pequeno seja o risco de o MAS entrar diretamente no governo em 18 de outubro, devo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para o evitar", disse Quiroga, que governou a Bolívia entre 2001 e 2002.", acrescentou.Quiroga, que concorria pela Aliança Livre 21, seguiu os passos da presidente interina, Jeanine Áñez, que renunciou à candidatura em setembro, para impedir a dispersão do voto contra o MAS.Arce surge como o favorito nas sondagens pré-eleitorais, embora sem uma vantagem suficiente para alcançar a vitória na primeira volta, seguido de Mesa, com quem poderia concorrer à presidência numa segunda volta.Quiroga, por outro lado, não foi além de 1 a 2% nas sondagens.A Constituição boliviana e a lei eleitoral estabelecem que, para ganhar na primeira volta, é necessário obter 50% mais um dos votos, ou pelo menos 40% com uma vantagem de dez pontos percentuais sobre o segundo mais votado.

A Bolívia elege a 18 de outubro o presidente, vice-presidente, senadores e deputados.