Bolívia. Mandado de prisão contra ex-Presidente Evo Morales

Luís Fernando Guarachi, diretor da divisão da Corrupção Pública da polícia da Bolívia, informou esta quarta-feira os jornalistas em La Paz de que, na sequência das investigações, foi emitido um mandado de prisão contra Evo Morales.





A notícia já estava a circular há algumas horas, carecendo apenas da confirmação.







O ministro do Interior, Arturo Murillo, pubicou na rede Twitter a imagem do que parecia o mandado, com a legenda, "Para seu conhecimento", dirigindo a publicação à página oficial de Morales na mesma rede social.

O texto, assinado pelos procuradores de La Paz, Jhimmy Almanza e Richard Villaca, ordena às forças da ordem que "detenham e conduzam o Sr Juan Evo Morales Ayma à sede do Ministério Público".

Convicto da vitória

O ex-Presidente boliviano está exilado na Argentina desde 12 de dezembro.







esta terça-feira, afirmou estar convicto de que o seu partido, Movimento Para o Socialismo, MAS, irá vencer as próximas eleições na Bolívia, mesmo sem ele se candidatar.

"Estou convencido de que iremos vencer as próximas eleições. Não serei candidato mas tenho odireito a fazer política", afirmou Morales, em conferência de imprensa em Buenos Aires.



Segunda-feira, Morales apelou ao envio de uma missão internacional para garantir eleições livres e transparentes na Bolívia.

O ex-Presidente afirma ser vítima, assim como os seus apoiantes, de uma "perseguição política". Mantém que a Bolivia vive atualmente "sob uma ditadura".Morales demitiu-se sob pressão de forças da segurança e de manifestações de rua contra o seu Governo, após relatos de irregularidades nas eleições de 20 de outubro, nas quais Morales reivindicou vitória à primeira volta.

A oposição e a Organização dos Estados Americanos (OEA), consideraram o escrutínio ferido de múltiplas fraude.



Eleições em data incerta



Evo Morales acabou por ceder e abandonou o país, demitiu-se dos cargos e exilou-se no México, juntamente com o Presidente do Parlamento e outros altos funcionários do seu Governo.

No início de novembro, o poder na Bolívia foi assumido pela senadora e líder da oposição Janine Anez.

Duas semanas depois, o Parlamento boliviano aprovou a convocação de eleições presidenciais e legislativas, impondo a proibição a Morales de se recandidatar. Não ficou estabelecida qualquer data para o escrutínio.







Desde a fuge de Morales, os seus apoiantes têm-se manifestado nas ruas contra o Governo de Anez e pelo regresso do seu líder, protestos que têm desembocado em violência.