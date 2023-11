Bolívia recebe ajuda da França e do Chile para combater incêndios florestais

Numa conferência de imprensa, o vice-ministro da Proteção Civil equatoriano, Juan Carlos Calvimontes, e a embaixadora francesa em La Paz, Hélène Roos, indicaram que os bombeiros vão trabalhar na região de Chiquitania, no leste do país, onde a situação tem sido crítica nas últimas semanas.

Calvimontes disse que, devido às recentes chuvas, "as circunstâncias mudaram radicalmente", pelo que o apoio dos bombeiros franceses será canalizado para uma cooperação "mais abrangente".

Os bombeiros franceses estarão encarregues do acompanhamento da região de Chiquitania, uma área de savana tropical, a realização de cursos de atualização, a gestão de tecnologias e a gestão de riscos, especificou o vice-ministro.

"Chegaram as chuvas esperadas, estamos muito felizes com isso, devemos trabalhar para controlar a situação (...) em áreas suscetíveis a possíveis incêndios que podem voltar a ficar fora de controlo", disse Hélène Roos.

Também no sábado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bolívia disse estar prevista a chegada de um avião da Força Aérea do Chile com ajuda humanitária, incluindo alimentos e água, bem como equipamento de combate aos incêndios.

O Presidente boliviano, Luis Arce, viajou no sábado até à cidade de Rurrenabaque, uma das portas de entrada do Parque Madidi, uma das reservas naturais com maior biodiversidade do mundo, para se reunir com os bombeiros que trabalham na área.

"Partilhamos um momento com os valentes bombeiros florestais, que estão a combater o incêndio na linha da frente, e agradecemos-lhes o enorme esforço que fazem para salvar a nossa flora e fauna, arriscando as suas próprias vidas. Eles têm todo o nosso reconhecimento", escreveu Arce na rede social X (antigo Twitter).

A Bolívia tinha solicitado ajuda internacional ao Brasil, Chile, França e Venezuela para combater os incêndios que afetaram principalmente a região amazónica de La Paz, e os departamentos de Beni e Santa Cruz, no leste do país.

Na terça-feira, cerca de 30 bombeiros especializados da Venezuela chegaram à Bolívia e poucos dias depois a França doou 53 capacetes a uma unidade da polícia boliviana especializada em emergências.

A maioria dos incêndios são atribuídos às queimadas controladas que são praticadas em áreas agrícolas para preparar terrenos para plantação ou pastagem.

Povos indígenas, ativistas e organizações ambientalistas pediram ao Governo de Luis Arce que declare o estado de desastre nacional devido aos incêndios e que anule os regulamentos que autorizam as queimadas controladas.

VQ // VQ

Lusa/Fim