Bolsonaro agradece em tom irónico parabéns de Haddad

Lusa29 Out, 2018, 21:04 | Mundo

"Senhor Fernando Haddad, obrigado pelas palavras! Realmente o Brasil merece o melhor", escreveu Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL) no Twitter, colocando, por sua vez, uma foto com o `tweet` de hoje de Haddad.

Durante a manhã, Fernando Haddad utilizou também o Twitter para felicitar Bolsonaro pela vitória na segunda volta das eleições, realizada no domingo.

"Presidente Jair Bolsonaro. Desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escrevo essa mensagem, hoje, de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte", escreveu então o candidato do PT.

A publicação no Twitter foi a primeira manifestação de Haddad sobre Bolsonaro desde o anúncio dos resultados da segunda volta de domingo.

Durante a noite, Haddad discursara durante cerca de oito minutos, sem referências diretas a Bolsonaro.

Neste discurso, o candidato do PT afirmou que os mais de 45 milhões de eleitores que votaram na sua candidatura presidencial, derrotada nas urnas, tinham "outro projeto de Brasil na cabeça" e apelou à "coragem" do povo nos próximos quatro anos.

Na intervenção, Haddad assumiu que vai continuar a defender os direitos civis e políticos dos trabalhadores e sociais que "estão em jogo neste momento".

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).

Numa declaração à porta de sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ainda no domingo, o Presidente eleito prometeu que o seu Governo "será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade".

"Este é um país de todo nós, brasileiros natos ou de coração, de diversas opiniões, cores e orientações", disse Jair Bolsonaro.