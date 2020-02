Bolsonaro autorizou o envio de tropas para Ceará

Foto: Jarbas Oliveira - EPA

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, autorizou o envio de tropas para o estado do Ceará. A ideia é reforçar a segurança numa região marcada por motins da polícia que defendem aumentos salariais. A previsão é de que as tropas federais fiquem no Ceará durante pelo menos 30 dias.