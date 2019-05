Bolsonaro cancela ida aos Estados Unidos

Jair Bolsonaro ia ser distinguido pela Câmara Brasileira-Americana de Comércio em Nova Iorque como personalidade do ano, no próximo dia 14 de maio, mas os locais escolhidos pela organização para a cerimónia recusaram-se a receber o evento.



Várias empresas também desistiram de patrocinar a cerimónia de homenagem, cujo cancelamento já tinha sido exigido por milhares de pessoas.



Em comunicado, a Presidência do Brasil sublinha que o cancelamento é resultado da pressão de grupos de interesses e critica a posição do Mayor de Nova Iorque.