Bolsonaro declara-se vencedor e seguidor dos "ensinamentos de Deus"

29 Out, 2018

"Fomos declarados vencedores desse pleito. O que mais quero seguindo ensinamento de Deus e inspirado nos grandes líderes mundiais começar a fazer um governo para colocar o Brasil num lugar de destaque. Temos tudo para ser uma grande nação", disse Jair Bolsonaro, no primeiro discurso depois de ser eleito 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, através de um vídeo partilhado na sua página do Facebook.

O capitão do Exército na reserva, candidato pelo Partido Social Liberal (PSL), afirmou que existem "condições de governabilidade" e agradeceu ao povo brasileiro "a confiança" e as "orações, apelando: "vamos juntos cumprir a nossa missão" e mudar o destino do Brasil.

Bolsonaro garantiu que "todos os compromissos serão cumpridos" e terminou a intervenção dizendo: "sabíamos para onde estavamos indo, agora sabemos para onde queremos ir".