Bolsonaro diz a embaixadores de países árabes que "está de braços abertos para todos"

"Que esses laços comerciais cada vez mais se transformem em laços de amizade, de respeito e de fraternidade. (...) O nosso Governo está de braços abertos para todos, sem exceção", afirmou Jair Bolsonaro, de acordo com um video partilhado nas redes sociais do Palácio do Planalto.

Além de Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participaram também no jantar organizado pelo Ministério da Agricultura e pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA) brasileiros.

Este jantar aconteceu dez dias depois de Bolsonaro ter anunciado, durante a visita oficial a Israel, a abertura de um escritório comercial na cidade de Jerusalém, o que não agradou aos países árabes.

Após o anúncio, a Autoridade Nacional Palestiniana condenou a decisão do Governo brasileiro e indicou que ia mandar regressar o seu representante diplomático no Brasil para estudar uma resposta à medida anunciada por Bolsonaro.

O embaixador pelestiniano em Brasília, Ibrahim Alzeben, chegou mesmo a afirmar, em 01 de abril, que a abertura de um escritório comercial em Jerusalém seria um "passo desnecessário" por parte do chefe de Estado brasileiro.

O setor agrícola tem forte interesse em que o Brasil mantenha uma boa relação com os países árabes e teme que a aproximação do atual governo a Israel abale as relações comerciais.

De acordo com dados divulgados pela CNA, os países árabes detêm o terceiro lugar entre os importadores de produtos do agronegócio brasileiro, como é o caso das carnes `halal` [de acordo com a lei islâmica].

Após o jantar, em declarações ao portal de notícias G1, o presidente da CNA, João Martins, afirmou que o "mal-entendido" com os países islâmicos é agora uma "página virada", uma vez que os embaixadores ficaram satisfeitos com as explicações do Governo brasileiro.