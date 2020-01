Bolsonaro diz avaliar presença no Fórum Económico Mundial por questões de segurança

"Existe a possibilidade de não ir (ao Fórum Económico Mundial, em Davos). Não vou entrar em detalhes (...) vou dar uma pista. O mundo tem seus problemas, uma questão de segurança", disse Jair Bolsonaro, numa resposta aos jornalistas à saída do Ministério de Minas e Energia, em Brasília.

Sem referir especificamente o clima de tensão no mundo inteiro devido à crise entre os Estados Unidos e o Irão, na sequência da morte do general iraniano Qasem Soleimani, num ataque aéreo norte-americano no Iraque, o chefe de Estado brasileiro disse que os órgãos de segurança vão analisar os riscos até à data da viagem para tomar uma decisão.

Questionado sobre a ação militar dos Estados Unidos, o Presidente brasileiro evitou criticar o homólogo norte-americano, Donald Trump, por quem afirmou ter afeto e respeito.

"Não tenho críticas contra Donald Trump. O que eu disse é o seguinte: não podemos nos encaixar aqui com nenhuma política terrorista no mundo", afirmou Bolsonaro.

"Discordamos do terrorismo, não importa de que país seja", acrescentou.

Na sequência do assassínio de Soleimani, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro divulgou um comunicado em que condenava o ataque à embaixada dos EUA em Bagdade, mas não a morte do general iraniano no ataque ordenado por Trump.

No mesmo comunicado, o Governo brasileiro acrescentou apoiar a luta "contra o flagelo do terrorismo" e ofereceu-se para evitar a "escalada de conflitos" no Médio Oriente.

Qassem Soleiman, figura-chave da crescente influência iraniana no Médio Oriente, morreu na sexta-feira num ataque dos Estados Unidos com um `drone` (aparelho aéreo não tripulado), em Bagdade, juntamente com o `número dois` da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque Hachd al-Chaab, Abu Mehdi al-Muhandis, e outras seis pessoas.

O Irão prometeu vingança e anunciou no domingo que deixará de respeitar os limites impostos pelo tratado nuclear assinado em 2015 com os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas (Rússia, França, Reino Unido, China, Estados Unidos - mais a Alemanha), e que visava restringir a capacidade iraniana de desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos abandonaram o acordo em maio de 2018.