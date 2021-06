Bolsonaro diz desconhecer negociações suspeitas de vacina da Índia

Segundo Bolsonaro, há muitos ministérios no seu Governo e não dá para saber o que está a acontecer em cada um deles.

"Eu nem sabia da questão de como estavam as negociações do Covaxin, porque são 22 ministérios", justificou-se Bolsonaro, em declarações a um grupo de apoiantes junto aos portões do Palácio da Alvorada, a sua residência oficial em Brasília.

"Não tenho como saber o que está acontecendo nos ministérios, confio no ministro", acrescentou.

Bolsonaro foi pessoalmente envolvido neste escândalo sobre supostas irregularidades na compra de 20 milhões de doses da Covaxin, imunizante produzido pela farmacêutica indiana Bharat Biotech.

O Brasil firmou um contrato de intenção de compra do medicamento no valor de 1,6 mil milhões de reais (cerca de 270 milhões de euros) em 25 de fevereiro, mas os prazos de entrega do produto não foram cumpridos e, somente no último dia 04, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador, aprovou a sua importação com restrições.

A aquisição da Covaxin foi a única realizada pelo país de forma indireta, ou seja, através de uma empresa intermediária, a Precisa Medicamentos. A vacina também tem sido colocada em causa por ser a mais cara obtida pelo país.

A revelação de indícios de irregularidades na aquisição do medicamento tornou-se foco de uma investigação do Ministério Público Federal (MPF) e também da Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) que investiga a resposta governamental à crise sanitária da covid-19, no Senado.

Quando a investigação do MPF se tornou pública, o deputado federal Luis Miranda disse, em declarações aos `media` locais, que Bolsonaro foi alertado por ele e por um irmão seu pessoalmente sobre problemas no contrato da Covaxin.

O deputado revelou que o seu irmão, Luis Ricardo Fernandes Miranda, um funcionário do Ministério da Saúde, lhe relatou e também ao Presidente Bolsonaro e ao Ministério Público Federal ter sofrido pressões atípicas para assinar o contrato de compra deste medicamento.

O deputado também afirmou, no depoimento na CPI, que encaminhou pessoalmente ao chefe de Estado documentos que comprovariam as suspeitas nas negociações da Covaxin, que foram intermediadas pela empresa brasileira Precisa Medicamentos.

Segundo Luis Miranda, Bolsonaro disse-lhe que a Polícia Federal investigaria o caso e reclamou que os problemas na compra da Covaxin seriam mais um `rolo` (ação duvidosa) de Ricardo Barros, deputado federal que é líder do Governo na câmara baixa do Congresso.

Barros foi ministro da Saúde no Governo do ex-presidente Michel Temer e é investigado por contratos firmados pela pasta com a empresa Global para compra de medicamentos que não foram entregues. Esta empresa é controlada pelos mesmos donos da Precisa Medicamentos.

O Presidente brasileiro, por sua vez, reconheceu o encontro com a família Miranda nesta segunda-feira, mas garantiu que o seu Governo "não fez nada de errado" e mais uma vez acusou os membros da CPI da pandemia de "inventar narrativas" para minar sua imagem.

"Eles inventaram a corrupção virtual. Não recebemos uma dose [da vacina indiana], nem pagámos um centavo", alegou o chefe de Estado brasileiro.

O vice-presidente da CPI da covid-19, senador Randolfe Rodrigues, anunciou, este fim de semana, que irá solicitar à Procuradoria-Geral da República (PGR) a abertura de inquérito contra o chefe de Estado por alegado crime de prevaricação.

Os senadores que integram a CPI já tinham informado que podem reportar diretamente ao Supremo Tribunal Federal (STF) os indícios de um suposto crime de prevaricação cometido pelo chefe de Estado brasileiro.

O crime de prevaricação poderia ser atribuído a Bolsonaro se ficar provado que ele soube de um suposto crime na aquisição da Covaxin e não comunicou à polícia nem impediu que o contrato fosse firmado.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo ao contabilizar 513.474 vítimas mortais e mais de 18,4 milhões de casos confirmados de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.925.816 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 181.026.547 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.