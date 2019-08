Bolsonaro diz que incêndios existem em todo o mundo e não podem levar a sanções

Foto: Adriano Machado - Reuters

O Presidente brasileiro entende que os incêndios florestais "existem em todo o mundo" e não podem ser motivo para penalizar o país. A resposta de Bolsonaro é uma reação aos anúncios de França e Irlanda que ameaçam chumbar o acordo de comércio livre entre a União Europeia e o Mercosul caso o Governo brasileiro não proteja a Amazónia.



No entanto, Bolsonaro declarou que quer proteger a floresta amazónica e para isso decidiu envolver as forças armadas durante um mês no combate às atividades ilegais e às queimadas na floresta amazónica.





O enviado especial da Antena 1 à Amazónia, Pedro Sá Guerra, ouviu em Cuiabá, no Mato Grosso, um especialista em questões ambientais que afirma que várias zonas nunca mais irão recuperar da catástrofe ambiental.“Com o tempo, este solo vai desertificar-se e sofrer um processo quase irreversível”, explica o professor Ben Hur da Faculdade de Ecologia Tropical da Universidade de Mato Grosso.Residentes de Mato Grosso não têm dúvidas de que os incêndios têm mau humana.