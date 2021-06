Bolsonaro diz que infeção é mais eficaz do que vacina contra o vírus

", afirmou Jair Bolsonaro, durante a sua habitual transmissão em direto em vídeo na rede social Facebook.Bolsonaro, um dos chefes de Estado mais céticos em relação à gravidade da pandemia, chegou a criticar publicamente vacinas contra a doença.Na sua transmissão em vídeo, o presidente, que chegou a classificar a covid-19 de "gripezinha", voltou a criticar o uso obrigatório de máscara para conter a propagação do vírus e afirmou que a utilização do equipamento de proteção dentro de veículos fechados pode causar acidentes.", avaliou sem fornecer qualquer prova ou estudo sobre o tema.", sustentou.Além disso, o presidente, que também se opõe ao isolamento social para controlar a disseminação do vírus, tem criticado o uso de máscara praticamente desde o início da pandemia.Na quinta-feira, Jair Bolsonaro voltou a defender a ampliação do armamento no Brasil e relacionou essa proposta com a desobrigação do uso de máscaras contra a covid-19.", reforçou, num momento em que especialistas preveem uma terceira vaga da pandemia no país.

"Eu não durmo sem uma arma do lado. (...) Arma é vida", defendeu.







Presidente admite "convulsãol" no país sem voto impresso em 2022



Também na sua comunicação no Facebook Jair Bolsonaro, afirmou na quinta-feira que, sem a adoção do voto impresso nas eleições presidenciais do próximo ano, o país poderá ter "um problema seríssimo", como uma "convulsão" social.



Bolsonaro voltou a defender o regresso do voto impresso ao país e atacou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, um crítico da adoção desse sistema de votação, insinuando que o objetivo do magistrado é garantir a eleição do ex-mandatário Lula da Silva em 2022.



"Vai ter sim (voto impresso), Barroso. Vamos respeitar o Parlamento. Caso contrário, teremos dúvidas nas eleições e podemos ter um problema seríssimo no Brasil. Pode um lado ou outro não aceitar, criar uma convulsão no Brasil", disse, referindo-se a uma Proposta de Emenda à Constituição que tramita na Câmara dos Deputados, que pretende tornar obrigatória a impressão do voto nas eleições.



"Ou a preocupação dele (Barroso) é outra? É voltar aquele cidadão, o presidiário, para comandar o Brasil? (...) Tiram o presidiário da cadeia, ato contínuo tornam-no elegível, para ser presidente?", questionou Bolsonaro numa referência a Luiz Inácio Lula da Silva, que venceria as presidenciais de 2022 segundo as últimas sondagens do Instituto Datafolha.



Bolsonaro quer mudar o sistema eleitoral eletrónico no país, que oferece resposta no mesmo dia do sufrágio e que é usado há mais de 20 anos no Brasil, e substituí-lo pelo voto impresso na urna.