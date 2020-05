Bolsonaro diz que pior já passou. Brasil atinge a maior subida no número de mortos

Palavras do presidente do Brasil, poucas horas antes das autoridades do país anunciarem a maior subida de sempre no número de vítimas mortais, com mais 615 mortos em 24 horas. O número de infetados subiu 10.500. Apesar disso, Jair Bolsonaro acredita que o momento mais complicado já ficou para trás.