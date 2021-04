Bolsonaro diz que poderá ser o último brasileiro a ser vacinado

", disse Bolsonaro, na sua habitual transmissão semanal na rede social Facebook.Bolsonaro, de 66 anos e um dos chefes de Estado mais céticos em relação à gravidade da pandemia em todo o mundo, chegou a dizer publicamente que não iria receber a vacina contra o SARS-Cov-2, afirmando que pode provocar efeitos secundários, posição que provocou receio em algumas parcelas da sociedade.Segundo informações oficiais, 18,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas até ao momento no Brasil, num plano que avança lentamente, devido a dificuldades que o executivo brasileiro enfrenta na sua aquisição.", informou o governante, que desde o início da pandemia tem defendido o uso de fármacos sem eficácia comprovada contra a doença, como a hidroxicloroquina.Bolsonaro negou ainda na quinta-feira que faltem no país camas de unidades de terapia intensiva (UTI), contrariando vários órgãos de saúde e hospitais que dão conta de um colapso hospitalar em vários estados.", declarou o presidente, voltando a criticar medidas de isolamento social para travar a disseminação do vírus.", reforçou, lançando duras críticas a governadores e prefeitos que decretaram confinamento obrigatório em várias regiões.





Lula da Silva lança desafio







No momento em que Bolsonaro iniciava a sua transmissão em direto na quinta-feira, o ex-presidente do Brasil Lula da Silva concedia uma entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, duro crítico da gestão do histórico líder do Partido dos Trabalhadores (PT). Segundo a imprensa local, a entrevista de Lula teve uma audiência 18 vezes superior à de Bolsonaro nas redes sociais.Com várias críticas dirigidas a Bolsonaro, Lula, que voltou a ser elegível e recuperou seus direitos políticos, classificou o atual chefe de Estado de "genocida" e admitiu a possibilidade de o PT procurar alianças com partidos do centro para as presidenciais de 2022.", disse Lula.

"Pare de 'brigar' com a Ciência. Pare de falar para os seus milicianos, fale para 220 milhões de pessoas", acrescentou o antigo chefe de Estado, dirigindo-se a Bolsonaro.









Também na quinta-feira ficou a saber-se que Jair Bolsonaro gastou mais de 2,3 milhões de reais (cerca de 350 mil euros) numas férias realizadas no litoral do país, entre dezembro e janeiro últimos, em plena pandemia, informou um deputado federal.



Os documentos que comprovam os gastos do presidente nas suas férias, entre 18 de dezembro e 5 de janeiro passados, foram enviados ao deputado federal Elias Vaz (Partido Socialista Brasileiro, PSB) pelos ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, e da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, após um pedido de informação oficial feito pelo parlamentar.



Os dados foram posteriormente enviados pelo deputado à imprensa local e partilhados nas redes sociais.











O Brasil, que atravessa o momento mais crítico na pandemia, totaliza 325.284 óbitos e 12.839.844 diagnósticos de infeção desde que o primeiro caso foi registado no país, há cerca de 13 meses.