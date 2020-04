Bolsonaro em banhos de multidão desafia recomendações do Ministério da Saúde

Sem máscara nem luvas, Bolsonaro tirou fotografias e cumprimentou algumas das pessoas que, tal como o próprio presidente, não estão a seguir as recomendações do Ministério da Saúde brasileiro.“Parece que esse problema do vírus está a desaparecer”, disse Bolsonaro do domingo, durante uma videoconferência com líderes religiosos. No entanto, os dados oficiais demonstram precisamente o contrário.Ao todo, existem 23.830 infetados e mais de 1.300 mortos no Brasil. Os números continuam a aumentar e os especialistas dizem que ainda não foi atingido o pico.

Perante estas mensagens contraditórias do Governo, os cidadãos brasileiros mostram-se confusos e muitos começam a tomar a posição de Bolsonaro como exemplo a seguir.







Em entrevista à Rede Globo, o ministro da Saúde do brasil, Luiz Henrique Mandetta, apelou a um consenso entre os discursos para evitar a “dubiedade”., disse Mandetta, alertando que os meses de maio e de junho serão os piores. Depois desta entrevista, os meios de comunicação brasileiros afirmam que Bolsonaro está a avaliar a demissão do ministro.

União nas favelas

A falta de consenso por parte do Governo brasileiro contrasta com a união que tem sido demonstrada por diferentes grupos e organizações nas favelas. Diversas iniciativas têm-se multiplicado por todo o país com o objetivo de ajudar estas comunidades que atravessam um momento de maior dificuldade., disse Ricardo Fernandes, membro de um grupo de teatro da favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro.Em março, quando o novo coronavírus chegou ao Brasil, escolas, empresas e os vários estabelecimentos foram encerrados, cortando o rendimento da maioria dos residentes das favelas. Tal como sublinha The Guardian , mais de metade dos 1,5 milhões de habitantes do município de Belém vive em favelas e as crianças, que normalmente recebiam alimentos nas escolas, agora não têm comida nas próprias casas.

Tendo em conta esta realidade, têm sido organizados vários projetos sociais que se encarregam pela entrega de kits alimentares e higiénicos aos moradores das favelas. Em algumas destas áreas de residência, os voluntários disponibilizam-se pelas idas ao supermercados e farmácia.





Farofa Black in Favela ” é o nome de um dos projetos que procura recolher dinheiro para a distribuição de alimentos e material de limpeza pelas favelas.“Quando paramos nestes lugares, as pessoas vêm logo a correr. É muito rápido, tudo acaba depressa”, disse Renato Rosas, um dos responsáveis pelo projeto, aoOs gangues impedem os residentes de sair à rua depois das 20h00.

“Abandonados ao próprio destino”

Nas favelas, instalou-se um medo generalizado não só pela fome, mas também pela rápida proliferação do novo coronavírus nestas zonas periféricas, onde as condições de vida estão muito distantes dos padrões ideais de higiene para combater a Covid-19.Para além da falta de acesso a informação nestas áreas, os residentes acusam o governo de se esquecer da população das favelas., afirmou Gilson Rodrigues, presidente da União de Moradores e Comerciantes da favela de Paraisópolis, em São Paulo.Nesta favela, a segunda maior de São Paulo, já existem casos confirmados de Covid-19 e a população lida diariamente com o medo de infeção. Também aqui foram criadas organizações para apoiar a população, com a distribuição de 15 mil cestas de alimentos e a criação de uma cozinha comunitária.

“Estamos a montar uma estrutura de guerra porque acreditamos que estamos a ser abandonados ao nosso próprio destino”, disse Rodrigues.







Bolsonaro tem sido criticado pela sua posição relativamente à Covid-19. O presidente do Brasil tem insistido que as pessoas devem continuar a trabalhar normalmente e que a pandemia não passa de um “resfriadinho”.



Em todo o mundo, existem quase dois milhões de pessoas infetadas pelo novo coronavírus e as mortes contabilizadas estão acima das 121 mil.