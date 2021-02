Bolsonaro faz mudança nos Ministérios da Cidadania e na Secretaria-Geral da Presidência

As alterações foram publicadas hoje em Diário Oficial da União e colocam no Governo o deputado federal João Roma, de 48 anos, eleito pela Bahia. Formado em Direito, está ligado ao ex-prefeito de Salvador Antônio Neto, atual presidente do Partido Democratas (DEM), de quem foi chefe de gabinete.

O partido de Roma (Republicanos), assim como o Democratas, integram o "Centrão" [bloco informal que reúne parlamentares de partidos de centro e centro-direita], que fortaleceu a base de apoio de Jair Bolsonaro no Congresso.

O Partido Republicanos, com forte presença evangélica, um dos setores que mais apoia Bolsonaro, ainda não estava representado em nenhum Ministério no atual executivo.

O Ministério da Cidadania, atribuído a Roma, é uma das pastas com maior visibilidade porque é responsável pelos principais programas sociais do Governo.

Já a liderança da Secretaria-Geral da República, agora a cargo de Onyx Lorenzoni, estava vaga desde o fim de dezembro, quando o então titular Jorge Oliveira deixou o executivo para assumir uma cadeira de juiz do Tribunal de Contas da União (TCU).

Este é o terceiro Ministério que Lorenzoni ocupa no Governo de Bolsonaro, sendo que comandou a Casa Civil no início da administração, em 2019, até fevereiro de 2020, quando foi deslocado para a Cidadania.

Agora, ao ficar responsável pela Secretaria-Geral, o governante volta a trabalhar a partir do Palácio do Planalto, onde ficam os ministros mais próximos do chefe de Estado.

Apesar da pressão de aliados do Governo no Congresso, Bolsonaro negou esta semana que irá fazer uma reforma ministerial, ressaltando que, neste momento, a principal troca envolveria Onyx.

O denominado "Centrão" existe há décadas e, em troca de poder, aliou-se a todos os Governos desde que, em 1985, o Brasil recuperou a democracia após 21 anos de ditadura.

No entanto, foi esse grupo que destituiu o antigo Presidente Fernando Collor de Mello do poder em 1992 e os mesmos que, após integrarem o Governo da antiga chefe de Estado Dilma Rousseff, promoveram a destituição em 2016.

Bolsonaro, diante da pressão da oposição para levá-lo a um julgamento que lhe poderia custar o cargo presidencial, negociou com o "Centrão" durante as últimas semanas, prometeu cargos no Governo e até cedeu créditos adicionais para obras promovidas por deputados dessa ala.

O novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), e o titular da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas), ambos da região nordeste, fazem parte desse bloco que tem no prefeito de Salvador um dos principais líderes políticos.