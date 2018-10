Bolsonaro firme na frente da última sondagem no Brasil

De acordo com esta sondagem, o candidato do Partido Social Liberal tem 57 por cento das intenções de voto enquanto Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, consegue 43 por cento.



Em comparação com a sondagem divulgada pelo Ibope na semana passada, a diferença percentual entre os dois candidatos diminui em dois pontos.



Mas Jair Bolsonaro e Fernando Haddad mantêm-se separados por mais de 10 por cento.



A campanha eleitoral continua a fazer parte do dia-a-dia do Brasil.



Fernando Haddad, o candidato do Partido dos Trabalhadores esteve no Rio de Janeiro.



O objetivo, como conta Luís Baila, correspondente da Antena 1/RTP no Brasil, foi tentar pôr um travão numa possível vitória de Jair Bolsonaro.



O candidato Jair Bolsonaro pôs água na fervura e pediu desculpa aos juízes do supremo tribunal federal pelas declarações do filho.



O Brasil vai eleger o próximo presidente no próximo domingo, 28 de outubro.