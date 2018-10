Bolsonaro lidera sondagens e o povo está expectante

A sondagem dá conta de que Bolsonaro recebeu 35 por cento (%) das intenções de voto mais 3% do que na passada terça-feira. Enquanto que Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, tem 22%.



No imaginário de alguns eleitores, Bolsonaro representa hoje o que Lula da Silva representou há 16 anos, apesar de os dois políticos serem de extremos opostos.



Em Ipanema, o jornalista da Antena 1 Nuno Amaral ouviu esta leitura política de um comerciante que acredita que os brasileiros querem um presidente anti-sistema e anti-corrupção.



No próximo domingo e de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro 147 milhões de eleitores estão aptos a votar na primeira volta das eleições.