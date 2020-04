Bolsonaro. Moro pediu nomeação para o Supremo em troca de exoneração de chefe da Polícia

Foto: Adriano Machado - Reuters

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, acusou esta tarde o ministro demissionário da Justiça, Sérgio Moro, de condicionar a exoneração do ex-chefe da Polícia Federal Maurício Valeixo à sua nomeação para juiz do Supremo Tribunal Federal (STF).