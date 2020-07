Bolsonaro pede aos brasileiros que não entrem em pânico

Jair Bolsonaro pede aos brasileiros que não entrem em pânico com a covid-19. Ainda a recuperar da infecção com o novo coronavírus, o Presidente afirma que está a morrer menos gente este ano do que no mesmo período de 2019. A América Latina já tem mais de 3 milhões de casos.