Bolsonaro preocupado com a esquerda na Argentina

Jair Bolsonaro avisou para as consequências desses resultados para a região, como conta o correspondente da Antena 1/RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra.



Compra de armas



Entretanto o exército brasileiro vetou a compra de fuzis por parte da população civi, no entanto, autorizou o acesso a modelos de pistolas até agora de uso restrito das forças de segurança.Uma portaria publicada no Diário Oficial da União - o equivalente ao Diário da República em Portugal - define quais as armas que podem ser adquiridas por qualquer pessoa e aquelas que são de uso restrito.Há seis novos modelos que vão poder ser adquiridos por civis.Armas restritas até à edição dos decretos do presidente Bolsonaro, no início do ano, sobre a liberalização do porte de armas.Passou a ser permitido o uso de armas por fazendeiros, camionistas, políticos, advogados e mesmo jornalistas na via pública.O Brasil possui uma das mais elevadas taxas de homicídio do mundo: mais de 65.000 mortes em 2017, a maioria por armas de fogo.