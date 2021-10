Bolsonaro prevê problemas de abastecimento no Brasil em 2022

", declarou Bolsonaro, numa cerimónia no Palácio do Planalto, em Brasília.De acordo com o chefe de Estado, a Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo está a concluir um plano de emergência para a produção de fertilizantes.Nos últimos meses, a China tem interrompido o fornecimento de energia elétrica para alguns locais, o que levou à interrupção da produção de alguns produtos, como fertilizantes.A inflação crescente no Brasil é um dos principais focos de atuação do governo de Bolsonaro nas últimas semanas, uma vez que afeta diretamente o poder de compra dos brasileiros e, consequentemente, é visto como um fator que afeta diretamente a popularidade do chefe de Estado.





Inflação e a "crise" portuguesa







Mais tarde, ao longo da sua habitual transmissão em direto nas redes sociais, Bolsonaro comparou a inflação sentida no Brasil com a de outros países.Auxiliado por páginas de jornais estrangeiros, o chefe de Estado referiu crises económicas em outros países, entre eles Portugal.", disse Bolsonaro, segurando uma página do jornal Expresso, publicada em fevereiro deste ano.", acrescentou ainda o chefe de Estado brasileiro, frisando que "essa crise é no mundo todo, não é só no Brasil".O Banco Central brasileiro previu que a inflação em 2021 chegará a 8,3% no país, superior aos 5,8% projetados em junho e bem acima da meta que foi imposta pelo governo para este ano, que é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais em ambos os sentidos.Impulsionada pelo aumento do preço dos combustíveis, a inflação no Brasil atingiu 0,87%, em agosto, o maior nível para o mês desde 2000, segundo o Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).