Bolsonaro quer acelerar privatização da Eletrobras

O projeto visa promover um modelo de capitalização daquela que é a maior empresa de energia elétrica do país através da oferta de ações na bolsa de valores de São Paulo, num montante não especificado, mas que passaria o controlo da companhia para a iniciativa privada.A entrega dessa proposta ao Congresso ocorre num momento em que existe uma grande desconfiança no mercado financeiro quanto à real intenção do governo de liberalizar a economia e reduzir o peso do Estado em todas as atividades produtivas.





Bolsonaro assegurou, ao entregar o projeto referente à Eletrobras, que o seu governo pretende "encolher o Estado e diminuir o seu tamanho para que a economia possa dar a resposta que a sociedade precisa".



O projeto, no entanto, não difere muito de outros apresentados ao parlamento desde 2016 e que não foram aprovados devido a sérias disputas políticas no Legislativo, que, no caso da Eletrobras, deve apoiar a privatização da empresa.



No geral, a proposta visa promover um processo de capitalização através de um aumento de capital do qual o Estado se abstenha de participar, o que abriria caminho para que acionistas privados passem a exercer o controlo da companhia.



O projeto inclui compromissos de investimento e mudanças nos contratos de fornecimento de energia elétrica da empresa, que se afastaria do atual modelo de tarifa regulada, o que poderia levar a aumentos de preços dos serviços.





Resposta indireta ao processo da Petrobras







A posição do mercado responde à decisão de Bolsonaro de destituir o presidente da petrolífera estatal Petrobras, o economista Roberto Castello Branco, e substituí-lo pelo general e ex-ministro da Defesa Joaquim Silva e Luna.A intenção de Bolsonaro terá de ser ratificada pelo Conselho de Administração da estatal, cujas ações estão cotadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madrid, e que caíram a pique devido ao que agentes financeiros consideram uma "interferência" nos negócios da companhia.A decisão de promover mudanças na Petrobras foi tomada pelo chefe de Estado depois de o sindicato dos camionistas ter ameaçado entrar em greve geral, a exemplo do que ocorreu em maio de 2018, em protesto contras os sucessivos aumentos do preço dos combustíveis, que a empresa atribui às instabilidade dos mercados internacionais de petróleo.