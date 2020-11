Bolsonaro testado. Candidatos do presidente não se aguentam nas eleições municipais

Naquele que foi o primeiro teste real para Bolsonaro desde que se apresentou como candidato anti-sistema e arrecadou a vitória em 2018, o eleitorado mostrou claramente que se apeou dessa onda cavalgada pelos populistas conservadores. De assinalar que um dos grandes vencedores deste escrutínio para escolher prefeitos e vereadores das câmaras legislativas em mais de 5.500 cidades foi a abstenção, com mais de 23%, no que se traduz como um dos seus números mais altos em duas décadas.





Bolsonaro, que apoiou 13 candidatos a prefeito durante a campanha para as municipais, viu 11 desses nomes derrotados nas urnas. E, dos 44 candidatos a vereador que contaram com o seu empenho directo, 33 falharam a eleição.





É um sinal de cansaço relativamente às políticas de Jair Bolsonaro numa altura em que o país continua a não mostrar sinais de debelar os efeitos da pandemia, com mais de 165 mil óbitos na folha de serviço do novo coronavírus. São números que levam a população a apontar o dedo a um presidente incapaz de desenhar uma estratégia eficaz de combate à disseminação da doença.





Mas não só: o Brasil continua a ver o meio político envolvido em processos judiciais, como as investigações sobre alegada corrupção a envolverem directamente a família do presidente (dois dos filhos de Bolsonaro estão na mira dos investigadores).

Derrota atrás de derrota





Na cidade de Manaus (Amazónia), Bolsonaro apoiou um amigo pessoal de décadas: Alfredo Menezes. O candidato do presidente atingiu apenas o quinto lugar.





No Recife, Patrícia Domingos, a quem Bolsonaro prognosticava que iria varrer o Nordeste brasileiro do comunismo, quedou-se pelo quarto lugar.





Em Belo Horizonte, Bolsonaro deu o seu apoio a Bruno Engler, um jovem activista conservador de apenas 23 anos. Alexandre Kalil, candidato incumbente, arrecadou mais de 63% dos votos.





No Rio de Janeiro, o actual prefeito, o pastor evangélico Marcelo Crivella, conseguiu ainda assegurar uma segunda volta, mas as apostas estão em grande maioria contra ele. Crivella (Partido Republicano Brasileiro), com 21,9% dos votos, vai disputar a segunda volta com um antigo prefeito da cidade, o democrata Eduardo Paes, que teve nas urnas 37,01%.





Mais claro foi o voto de protesto contra o presidente em São Paulo. Na grande capital económica do Brasil, Celso Russomanno era o favorito de Bolsonaro. Foi esmagado pelo incumbente Bruno Covas (centro-direita) e por Guilherme Boulos, nova estrela da esquerda brasileira: Covas e Boulos vão enfrentar-se a 29 de Novembro numa segunda volta das eleições.





“Vencemos Bolsonaro – vencemos o seu projeto de ódio, retrocesso e mentiras que tentaram enraizar-se na cidade de São Paulo”, sinalizou Boulos. João Doria, governador de São Paulo, assinalava também que “a democracia ganhou e Bolsonaro perdeu”.





São vários os resultados desastrosos para Jair Bolsonaro. No entanto, nas palavras do comentador Josias de Souza, citado por The Guardian, “de todos os Waterloos infligidos a Bolsonaro no domingo, o mais devastador aconteceu em São Paulo”.





“A onda de extrema-direita que levou Bolsonaro à Presidência transformou-se em 2020 numa leve ondulação”, acrescentou Josias de Souza.





De assinalar ainda a eleição pelo Partido Socialismo e Liberdade de Monica Benício, viúva de Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada há dois anos e meio e cujo crime se mantém sob um manto de névoa.

A família





As derrotas bateram ainda à porta da própria família Bolsonaro, com Marcos Bolsonaro, seu primo, a encaixar apenas 4% num escrutínio em que procurava o lugar de prefeito de Jaboticabal (Estado de São Paulo).





A ex-mulher do presidente, Rogéria Bolsonaro, também procurou uma vaga como vereadora no Rio de Janeiro: falhou, tendo apenas 2.033 votos.





Carlos Bolsonaro, um dos seus filhos, assegurou um segundo mandato como vereador no Rio de Janeiro, mas arrecadou menos 36.000 votos do que na anterior eleição e perdeu para um candidato socialista o título de vereador mais votado.





Apesar dos resultados pouco animadores para a causa bolsonarista, o presidente procurou adubar a sua narrativa. Contra as leituras de muitos dos analistas – que falam de uma viragem com a nova geração da esquerda do país –, Bolsonaro falou antes de uma derrota dessa esquerda e anteviu nos números do fim-de-semana um prenúncio favorável a uma reeleição nas presidenciais de 2022.